Противоречивый арбитр Куадра Фернандес рассудит матч «Мадрид» - «Осасуна»

Гильермо Куадра Фернандес рассудит матч «Реал Мадрид» - «Осасуна», который состоится в это воскресенье в седьмом туре Ла Лиги. «Сливочным» удалось победить только в половине встреч, которые проходили под контролем испанского арбитра (5 из 10), «Осасуна» в аналогичной ситуации (4 из 8).

Куадра Фернандес снова будет назначен на игру подопечных Карло Анчелотти после спорного судейства противостояния «Севилья» - «Реал Мадрид» 17 апреля, когда «сливочные» смогли вырвать победу (2-3) благодаря голу Карима Бензема на 92-й минуте, сделав важнейших шаг по направлению к титулу чемпиона Испании.

В том жарком матче на «Санчес-Писхуан» Куадра Фернандес совершил ряд грубых ошибок: при счете 0:0 Боно пошел блокировать прострел, ошибся и мяч достался Диего Карлосу, попав ему в руку: ни Куадра Фернандес, ни VAR не посчитали, что это пенальти. Ближе к перерыву, когда счет на табло был 2:0 в пользу хозяев поля, Куадра Фернандес простил вторую желтую карточку Камавинге за явный фол на Марсьяле, чем вызвал возмущение местных болельщиков.

По окончании матча тренер «Севильи» Хулен Лопетеги пожаловался на арбитра:

«Мы вели со счетом 2:0, если бы игрока «Мадрида» заслуженно удалили, то матч получился бы другим. Вторая желтая карточка Камавинги была очевидной», — сказал он.

На заключительном отрезке матча судейство достигло своего апогея: не был засчитан гол Винисиуса после пяти минут ожидания и просмотра VAR – арбитр посчитал, что игрок коснулся мяча рукой, а не плечом.

С Куадра Фернандесом на поле «Реал Мадрид» выиграл пять матчей Ла Лиги, два закончились ничьей, а три – поражением: два дома против «Леванте» (1-2) и «Жироны» (1-2) с удалением Серхио Рамоса, а также на выезде с «Эспаньолом» (2-1).