«У нас есть четыре варианта»: как отец Холанда оценивал возможный трансфер Эрлинга в «Реал» весной 2022 года

В документальном фильме Haaland: The Choice отец Эрлинга Холанда, который также выступает в роли агента игрока, рассказал, к каким командам мог присоединиться норвежец этим летом:

«Думаю, в нашем списке «Манчестер Сити» – лучший вариант. На втором месте – мюнхенская «Бавария». «Реал» – третий вариант, а «ПСЖ» – четвертый. У нас на примете также есть несколько английских команд, кроме «Ман Сити», которые довольно хороши: «Ливерпуль» и «Челси». Еще думаем над «Барселоной». Они, вроде как, в одном ряду».

Альф-Инге Холанд также объяснил, что их с сыном смущает в «Мадриде»:

«Реалу» мы поставили 5 или 6 из 10. Дело в том, как сейчас играет Карим Бензема. А еще мы думали, что они подпишут Мбаппе».

Интересно, что когда трансферная сага Холанда была в самом разгаре, журналисты писали, что Эрлинг выбирает между «Реалом» и «Манчестер Сити». О возможном переходе норвежца в мюнхенскую «Баварию» говорили мало.

Так или иначе, летом Холанд перебрался в «Манчестер Сити». В команде Гвардиолы дела у него идут прекрасно, это доказывает статистика нападающего.

Жалеете ли вы о том, что «Реал» упустил норвежскую суперзвезду? Делитесь мыслями в комментах!