В сеть слили результаты «Золотого мяча». Четыре игрока «Реала» вошли в топ-10

В Твиттере завирусился скриншот с результатами голосования за главную индивидуальную награду в футболе. Картинку, в числе прочих, запостил официальный аккаунт известного американского ресурса Barstool Football.

Если верить этим данным, в 2022 году четыре игрока мадридского «Реала» попадут в топ-10 претендентов на «Золотой мяч», а возьмет награду нападающий «сливочных» – Карим Бензема.

Винисиус занял четвертую строчку, Модрич расположился на восьмом месте, а Тибо Куртуа – на десятом.

Вряд ли эта информация полностью соответствует реальности, но в том, что Бензема станет обладателем «Золотого мяча» сомнений почти ни у кого нет.