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Неделю вне игры: новости о травме Луки Модрича

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Карим Бензема вернулся в команду, но травмы продолжают преследовать «Реал Мадрид» - теперь придется ждать восстановления Луки Модрича.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Хорватии пропустит около 10 дней и выйдет на поле в класико 16 октября.

Однако, по данным AS, ветеран «Мадрида» надеется вернуться еще раньше – 8 октября в матче с «Хетафе». Таким образом, получится, что Модрич пропустит только одну неделю.

Возможно, Луките просто нужен отдых после 180 минут, сыгранных с национальной командой.

Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

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