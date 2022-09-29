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Родриго или Вальверде: кем пожертвует Анчелотти после возвращения Бензема?

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Возращение Карима Бензема – отличная новость для «Мадрида». Капитан восстановился от мышечной травмы, которую получил в матче на «Селтик Парк» и готов вернуться на поле в воскресенье, когда «сливочные» будут принимать на «Бернабеу» «Осасуну».

Однако, восстановление Карима может иметь и негативные последствия для команды, которая одержала четыре победы в четырех матчах и забила 11 голов, пока его не было.

Карло Анчелотти придется пожертвовать одним из футболистов в стартовом составе, чтобы освободить место для Бензема. Родриго отлично справлялся с ролью «девятки», особенно в дерби, а Феде Вальверде забил в трех матчах подряд: «Мальорке», «Лейпцигу» и «Атлетико».

Травма Луки Модрича позволит первое время сохранить обоих футболистов в основе: Феде Вальверде может вернуться в центр поля, а Родриго – на правый фланг атаки. Модрич точно пропустит матчи с «Осасуной» и «Шахтером», но потом придется принимать решение.

Кого бы вы оставили в основе после возвращения Бензема и Модрича: Родриго или Феде?

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