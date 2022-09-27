Один день из жизни Икера Касильяса «на пенсии»: пошел гулять с собакой, чуть не потерял собаку, пришлось нести пса на руках

Поймал пса, как когда-то ловил мячи в воротах «Реала».

В мае 2019-го легенду «Реала», а на тот момент вратаря «Порту» Икера Касильяса увезли с тренировки на скорой. У 38-летнего голкипера случился инфаркт миокарда.

Икер выжил и уже в августе вернулся к тренировкам, но его жизнь изменилась навсегда.

Он так больше и не сыграл в официальном матче, а в августе 2020-го закончил карьеру. Сейчас Икер не киснет на пенсии, а увлечен новым делом - он запустил акселератор стартапов и работает с Ла Лигой. Ну а в свободное время гуляет с любимым псом, правда не всегда так успешно, как когда-то стоял в рамке.

К счастью, все закончилось хорошо.