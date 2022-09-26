Сначала класико, потом Золотой Мяч: два знаковых события для Карима Бензема в октябре

В октябре Карима Бензема ждут два насыщенных дня: 16.10 на «Бернабеу» состоится первое класико сезона, а 17.10 француза ждет поездка в Париж на вручение Золотого Мяча – Карим остается фаворитом на получение приза.

На этот раз организаторы церемонии издание France Football пересмотрели критерии выбора победителя и теперь будут оценивать результаты за сезон, а не за год. Таким образом, Чемпионат мира не повлияет на выбор лауреата премии.

Кроме того, сейчас France Football хочет, чтобы индивидуальное мастерство и достижения, а также чистая игра оценивались выше, чем результаты команды.

В этот раз 100, а не 170 журналистов выберут обладателя главного индивидуального трофея – один журналист от страны с наиболее высоким рейтингом ФИФА.