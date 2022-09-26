На «Сантьяго Бернабеу» установлен новый газон

На «Сантьяго Бернабеу» положили новый газон: в клубе приняли решение демонтировать предыдущий, который был установлен летом, поскольку он пришел поврежденным из Экстремадуры.

Изначально планировалось реанимировать поврежденные участки, но в итоге сделать этого не удалось, поэтому «Мадрид» решился на замену. Газон послужил «сливочным» в двух в Ла Лиге и в одном в Лиге Чемпионов, его стоимость составила 300 000 евро.

Новое покрытие прибыло из Аревало - именно там заказывали покрытие два года назад, когда главным по газону в «Мадриде» был Пол Берджесс, покинувший клуб в 2020 году. Таким образом, к матчу с «Осасуной» в это воскресенье поле будет в идеальном состоянии.