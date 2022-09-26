Никакой спешки: Карим Бензема продолжает восстановление в Вальдебебас

Колено Карима Бензема остается одной из животрепещущих тем в Вальдебебас. Нападающий получил травму в матче с «Селтиком» в начале месяца и продолжает свое восстановление.

Карло Анчелотти не станет рисковать Каримом: пока «Мадрид» справлялся без своего главного бомбардира, но сейчас команду ждет настоящий марафон перед стартом Чемпионата мира, в том числе и класико на «Бернабеу». Анчелотти хочет, чтобы Бензема был готов на 100% перед решающим этапом сезона.

Француз находится под наблюдением медицинского штаба в Вальдебебас и тренируется по восстановительной программе, не форсируя свое возвращение на поле. Начиная с этой недели Карим будет постепенно наращивать темп и присоединится к общей группе, чтобы подготовиться к матчу с «Осасуной» 2 октября.