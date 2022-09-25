Говорит Мадрид
Блог

У «Реала» будет марафонская гонка из 12 матчей перед ЧМ в ноябре: к этом моменту будут готовы все основные игроки

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал» проведет марафонскую гонку из 12 матчей перед чемпионатом мира в Катаре в ноябре этого года.

Карло Анчелотти не понадобится ничего, кроме полностью подготовленного состава, чтобы у «Реала» был шанс пережить этот трудный период.

Вот как будет выглядеть сильнейший стартовый состав «Реала» в ближайшие два месяца, если все будут в форме.

Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема, Вальверде.

Такие игроки, как Родриго, Камавинга, Рюдигер, Себальос, Азар и Асенсио, будут иметь жизненно важное значение для поддержания глубины состава.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные