У «Реала» будет марафонская гонка из 12 матчей перед ЧМ в ноябре: к этом моменту будут готовы все основные игроки

«Реал» проведет марафонскую гонку из 12 матчей перед чемпионатом мира в Катаре в ноябре этого года.

Карло Анчелотти не понадобится ничего, кроме полностью подготовленного состава, чтобы у «Реала» был шанс пережить этот трудный период.

Вот как будет выглядеть сильнейший стартовый состав «Реала» в ближайшие два месяца, если все будут в форме.

Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема, Вальверде.