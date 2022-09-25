У «Реала» будет марафонская гонка из 12 матчей перед ЧМ в ноябре: к этом моменту будут готовы все основные игроки

«Реал» проведет марафонскую гонку из 12 матчей перед чемпионатом мира в Катаре в ноябре этого года.
Карло Анчелотти не понадобится ничего, кроме полностью подготовленного состава, чтобы у «Реала» был шанс пережить этот трудный период.
Вот как будет выглядеть сильнейший стартовый состав «Реала» в ближайшие два месяца, если все будут в форме.
Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Такие игроки, как Родриго, Камавинга, Рюдигер, Себальос, Азар и Асенсио, будут иметь жизненно важное значение для поддержания глубины состава.
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