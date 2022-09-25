Зидан упал с лошади, но при этом выглядел неотразимо. Видео уже стало вирусным

Зинедин Зидан каким-то образом умудряется выглядеть элегантно, даже когда падает с лошади!

Мы привыкли, что легенда Франции и мадридского «Реала» всегда находится в первоклассной форме, но на вирусном видео Зизу больше напоминает суперагента.

Лошадь, на которой ехал Зидан, потеряла равновесие и упала, потащив за собой и француза. Но больше удивляет то, как эффектно Зинедин встал на ноги, сделав кувырок вперед. Он будто ждал этого момента и готовился к нему всю жизнь, взгляните:

Фанаты остались под большим впечатлением. Вот что они пишут в социальных сетях:

💭 «Зидан сделала так, чтобы все думали, будто он планировал быть сброшенным лошадью».

💭 «Он падает с лошади, как босс».

💭 «Зидан падает с лошади, но продолжает оставаться Зиданом».

💭 «Кажется, что Зидан даже зубы чистит элегантно».

💭 «Это лошадь упала, а Зидан никогда не падает».

💭 «Ну, конечно, Зидан даже с лошади падает круто».

💭 «Выпускайте Зидана в стартовом составе, а вот лошадь пусть посидит на скамейке».

На некоторых болельщиков, однако, обаяние Зидана не подействовало. Они считают, что лошадь цирковая, а трюк постановочный. Возможно.

Как бы то ни было, нельзя отрицать, что кувырок француза выглядит феерично при любых раскладах. Это короткое видео похоже на сцену из «бондианы». Может, Зидану стоит попробовать себя на роль нового агента 007?