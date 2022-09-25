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Впереди класико: пять матчей «Реала» после международного перерыва

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«Реалу» предстоит провести несколько серьезных матчей сразу после международного перерыва.

У «сливочных» впереди два матча в Лиге чемпионов и три игры в Ла Лиге, включая класико, что всегда накладывает на футболистов дополнительную ответственность.

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Ближайшие пять матчей «Реала»:

 «Осасуна» (дома) – Ла Лига – 2 октября;

«Шахтер» (дома) – Лига чемпионов – 5 октября;

«Хетафе» (в гостях) — Ла Лига — 8 октября;

«Шахтер» (в гостях) – Лига чемпионов – 11 октября;

«Барселона» (дома) – Ла Лига – 16 октября.

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