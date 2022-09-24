Антонио Рюдигер досрочно возвращается в «Мадрид»

Антони Рюдигер освобожден от обязанностей в сборной Германии и в ближайшее временя вернется в «Реал Мадрид».

Защитник получил желтую карточку во вчерашнем матче с Венгрией и будет вынужден пропустить встречу с Англией в понедельник 26 сентября.

Рюдигер уже покинул расположение сборной в Лейпциге и направляется в столицу Испании. Сложно сказать, как эту новость восприняли немецкие болельщики, но для мадридистов стечение обстоятельств очень удачное, учитывая высокий риск травм футболистов во время международного перерыва.