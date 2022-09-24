11 матчей за 5 недель: насыщенный график «Мадрида» до старта Чемпионата мира

Надвигающийся Чемпионат мира в Катаре сделает этот сезон необычным для клубов, особенно для участников Лиги чемпионов. Групповой этап начался в первую неделю сентября и продлится почти два месяца: «Реал Мадрид» завершит его 2 ноября матчем с «Селтиком» на «Бернабеу».

Календарь лидеров Ла Лиги в октябре будет очень насыщенным: команду Карло Анчелотти ждут 9 матчей за 27 дней. 2 октября «сливочные» вернутся в домашний чемпионат в матче с «Осасуной», дальше сыграют с «Шахтером» в ЛЧ в Мадриде (5.10), с «Хетафе» на выезде в Ла Лиге (8.10) и снова с «Шахером» - на этот раз в Варшаве (11.10).

После напряженного периода «Мадрид» получит небольшую передышку в 4-5 дней перед первым класико сезона – матч состоится 15 или 16 октября на «Бернабеу». Это особенная игра для «сливочных» не только из-за очевидного возрождения «Барсы», но и из-за разгрома столичного клуба во время их предыдущей очной встречи (0-4).

После класико почти сразу подопечные Карло Анчелотти отправятся в гости к «Эльче» (19.10) и примут «Севилью» (23.10) – это еще один важный матч для «Мадрида» против бывшего тренера Хулена Лопетеги. Поездка в Лейпциг состоится 25 октября, а «Жирона» приедет на «Бернабеу» 29 или 30 октября.

После насыщенного месяца «Реал Мадрид» ждут еще три матча до поездки в Катар: с «Селтиком» (2.11), с «Райо» на выезде (6.11) и с «Кадисом» дома (9.11). В общей сложности получается 11 матчей за 5 недель до Чемпионата мира – «Мадриду» будет крайне важно сохранить лидирующие позиции в Ла Лиге и Лиге чемпионов, потому что никто не знает, в каком состоянии футболисты вернутся в клуб из Катара.