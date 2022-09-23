У «Реала» новая цель - минимум 90 очков в Ла Лиге. А когда в последний раз набирали больше?

«Реал» поставил перед собой цель набрать не менее 90 очков в Ла Лиге в этом сезоне, сообщает Марио Кортегана из Marca.

Как пишет Marca, Карло Анчелотти постоянно говорит футболистам о том, что они не должны понижать планку.

Еще в ходе предсезонки тренерский штаб «Мадрида», глядя на трансферную кампанию «Барселоны», понял, что выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Особенно в «Реале» выделяют переход в каталонский клуб Роберта Левандовского. Это трансфер в «Мадриде» считают «ключевым».

В прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат с 86 очками. А когда в последний раз набирали 90? В последний раз они набирали более 90 очков в сезоне 16/17, когда выиграли титул с 93 очками.