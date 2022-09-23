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У «Реала» новая цель - минимум 90 очков в Ла Лиге. А когда в последний раз набирали больше?

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«Реал» поставил перед собой цель набрать не менее 90 очков в Ла Лиге в этом сезоне, сообщает Марио Кортегана из Marca.

Как пишет Marca, Карло Анчелотти постоянно говорит футболистам о том, что они не должны понижать планку. 

Еще в ходе предсезонки тренерский штаб «Мадрида», глядя на трансферную кампанию «Барселоны», понял, что выиграть Ла Лигу в этом сезоне будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Особенно в «Реале» выделяют переход в каталонский клуб Роберта Левандовского. Это трансфер в «Мадриде» считают «ключевым».

В прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат с 86 очками. 

А когда в последний раз набирали 90?

В последний раз они набирали более 90 очков в сезоне 16/17, когда выиграли титул с 93 очками.

На данный момент «сливочные» выиграли все свои 6 игр в Ла Лиге в этом сезоне. Им нужно выиграть 24 из оставшихся 32 матчей, чтобы набрать 90 очков.

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