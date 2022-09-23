Молчание Крооса красноречивее любых слов: футболист может завершить карьеру будущим летом

Тони Кроос – необычный футболист не только на поле, где он может обработать мяч, как никто другой, но и за его пределами – Тони семейный и закрытый человек, настоящий немец.

Контракт Тони Крооса с «Мадридом» заканчивается в июне 2023 года, но пока ни клуб, ни сам футболист не говорят о намерении продлить его. По этой причине мы все чаще вспоминаем слова Крооса в 2019 году:

«Я точно не буду играть до 38 лет. У меня контракт с клубом еще на три года, тогда мне будет 33 - это хороший возраст, чтобы наконец-то подумать о чем-то другом».

После Евро в 2021 году Кроос попрощался со национальной командой Германии и больше не ездит на сборы, несмотря на свою хорошую форму в «Мадриде».

Таким образом, в Королевском клубе понимают, что нужно быть готовыми к дальнейшим решениям футболиста и искать ему замену.

Наилучшим кандидатом выглядит Джуд Беллингем – английский полузащитник, представляющий «Боруссию». В «Мадриде» уже знают, что стоимость этого трансфера составит около 150 млн евро.