Врач сборной Хорватии проговорился, сколько еще будет играть Модрич. Вы удивитесь

Врач сборной Хорватии проговорился, сколько еще будет играть Лука Модрич.
«Лука Модрич решил остаться [с Хорватией] до Евро-2024», — сообщил прессе врач сборной Хорватии Зоран Бахтияревич.
Модрич провел все девять матчей за «Реал» в этом сезоне, дважды забив и сделав одну голевую передачу.
Совершенно очевидно, что полузащитник не сбавляет обороты даже в возрасте 37 лет.
Ранее уже была информация, что Лука может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года.
Как пишет As, полузащитник не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть.
В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе, так как знают, что при взаимном желании договоренность будет быстро достигнута.
Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.
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