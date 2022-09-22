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Врач сборной Хорватии проговорился, сколько еще будет играть Модрич. Вы удивитесь

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Врач сборной Хорватии проговорился, сколько еще будет играть Лука Модрич.  

«Лука Модрич решил остаться [с Хорватией] до Евро-2024», — сообщил прессе врач сборной Хорватии Зоран Бахтияревич.

Модрич провел все девять матчей за «Реал» в этом сезоне, дважды забив и сделав одну голевую передачу.

Совершенно очевидно, что полузащитник не сбавляет обороты даже в возрасте 37 лет.

Ранее уже была информация, что Лука может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года.

Как пишет As, полузащитник не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть.

В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе, так как знают, что при взаимном желании договоренность будет быстро достигнута.

Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.

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