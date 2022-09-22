«Я жарил барбекю, раздался звонок в дверь, это был Анчелотти»: Рюдигер - о переходе в «Реал», давлении и отношениях с тренером

Немецкий центральный защитник в беседе со Sport1 проанализировал последние события в футболе, рассказал о своем переходе в «Реал Мадрид» и об отношениях с Карло Анчелотти.

О роли Карло Анчелотти на старте сезоне

«Я согласен. Результаты справедливы, мы получаем большое удовольствие от работы в команде, и я очень хорошо адаптировался. Честно говоря, никогда еще команда не облегчала мой путь так сразу».

О барбекю с главным тренером

«Это были первые часы в нашем с семьей новом доме, мы готовили барбекю, как вдруг раздался звонок в дверь. Я открыл дверь, и передо мной стоял Карло Анчелотти. Я был удивлен. Он сидел за нашим столом, ел с нами и познакомился с моей семьей. Очень нормальный, очень приземленный человек. Он пробыл у нас два часа, и мы говорили обо всем. Честно говоря, я впервые столкнулся с чем-то подобным, ни один тренер никогда не делал для меня что-то подобное. После нескольких месяцев совместной работы я должен признать, что, когда дело касается взаимодействия с игроками, Анчелотти недосягаем. Дон Карло, легенда тренерского цеха, уже собирал титулы Лиги Чемпионов, когда я был еще ребенком. Работать с ним каждый день в самом успешном клубе мира – это потрясающе».

О своем ориентире в мире футбола

«Пепе был моим главным образцом для подражания в «Реал Мадрид», я всегда хотел быть похожим на него. Я смотрел видео, где он разбирался с оппонентами. Тогда я был еще молод и хотел всем показать, что я тоже могу быть жестким. Это было в моей голове. Невероятно, насколько хорош был Пепе. Не только в подкатах, но и в подготовке к игре. Но сегодня все в «Мадриде» говорят мне, что вне поля Пепе был очень спокойным человеком».

О прозвище

«Тони Кроос – для нас Тони. Тренерский штаб называет меня Антонио, а партнеры по команде – Руди. Конечно, они уже поняли, что я абсолютно сумасшедший парень».

О музыке в раздевалке

«Нет, это не случайность, Карим Бензема делает это для нас, он глава раздевалки (смеется). Но я могу жить с его музыкой. Много афробита, много хип-хопа и иногда немного реггетона для испанцев».

О том, кто его больше всего удивил

«Тони Кроос. В сборной мы всегда хорошо ладили и уважительно относились друг к другу, но всегда обменивались друг с другом только парой фраз. Что-то вроде «привет, как дела?» и «до свидания». Может быть, потому что у нас просто не было достаточно времени. Однако я узнал другого Тони Крооса в «Мадриде». Он очень хорошо говорит по-испански, полностью открыт и очень любезен. Он с самого первого дня поддерживал меня в вопросах языка и несколько раз предлагал помощь в других делах. Он очень спокойный парень».

О переходе в «Мадрид»

«Для меня было только два варианта: либо я остаюсь в «Челси», либо перехожу в «Мадрид». Германия не была серьезным вариантом. В конце апреля все стало по-настоящему конкретным. Но прежде чем все стало ясно, мой брат немного меня обманул. Мы играли с «Челси» против «Мадрида» в четвертьфинале Лиги Чемпионов. После поражения в первом матче он вдруг сказал мне: «Тони, я не знаю, сработает ли это еще! В ответном матче нужно показать все, чтобы продолжить дальше». Моя голова раскалывалась, это меня мотивировало».

Об ауре «Сантьяго Бернабеу»

«На протяжении длительного времени ничего не получается, все тихо, но потом наступает тот момент, который сотрясает стадион и замораживает соперника. Болельщики здесь очень хорошо разбираются в футболе и точно знают, когда они должны быть рядом с командой».

О почти удавшемся камбэке «Челси»

«После того как Тимо Вернер сделал счет 3-0, я подумал: «Вот и все!» Ни одна другая команда не держала «Мадрид» в своих руках так, как мы, на их собственном стадионе, за десять минут до финального свистка. Тогда я подумал, что болельщики немного ополчатся против своей команды и будут свистеть. Я также хотел немного пошутить сам с собой (смеется). Но шутить было не о чем. Болельщики кричали так, будто забил «Мадрид», а не мы. Я подумал, что здесь что-то витает в воздухе. А потом, четыре минуты спустя, этот пас Модрича внешней стороной стопы, и все пошло своим чередом».

О давлении в футболке «Мадрида»

«Сила клуба колоссальна. Со стороны вы более-менее можете себе это представить, но испытать это самому – это нечто совершенно иное. Здесь речь идет только о победе. Другого варианта нет. Когда я смотрю на таких ребят, как Лука, Тони или Карим, они настолько расслаблены, что для них даже финал – это самое обычное дело на свете».

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