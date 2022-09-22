Emirates останется главным спонсором «Мадрида» еще на 4 сезона

«Реал Мадрид» в шаге от продления партнерского соглашения с Emirates до 30 июня 2026 года. Авиакомпания продолжит оставаться главным спонсором клуба еще на протяжении четырех сезонов.

Экономическое издание Sportico объясняет, что в новом контракте речь идет о сумме около 70 млн евро за сезон, но она может быть увеличена еще на 7 млн в зависимости от результатов команды.

Текущий контракт «Мадрида» и Emirates закончился в прошлом сезоне, ходили слухи о том, что стороны не смогли договориться о новом соглашении, но, как оказалось, они беспочвенны. Emirates начал сотрудничать с «Мадридом» в 2011 году и через два года стал основным спонсором клуба.