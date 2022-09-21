Болельщик «Атлетико» во время дерби дразнил Винисиуса фигуркой обезьяны. На следующий день он выложил фото лица с фингалами

На прошлой неделе президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире программы осудил бразильца за празднования голов танцами.

«Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна», – сказал Браво.

«В Испании выражение «не веди себя как обезьяна» означает «перестань вести себя как дурак».

Педро Браво извинился, и я тоже делаю это. Если вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы черный и вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы белый и считаете, что данное выражение было чрезмерным, я приношу извинения.

Высказывания Браво могли быть неуместными и неприемлемыми, но они определенно не расистские», – сказал Педрероль.

Перед началом матча против «Реала» в 6-м туре Ла Лиги фанаты «матрасников» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна». А на трибунах один из фанатов дразнил бразильца фигуркой обезьяны в белой форме. Вот чем это закончилось: