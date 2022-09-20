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«Если ты это опубликуешь, мы уничтожим тебя»: El Chiringuito угрожал Винисиусу

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Согласно многочисленным сообщениям, ведущие испанского телешоу El Chiringuito пытались запугать Винисиуса Жуниора за несколько часов до того, как он сделал заявление о расовом насилии, от которого он пострадал.

«Если ты опубликуешь свое видео, мы тебя уничтожим на шоу», — якобы сказали ему.

Игрок все-таки опубликовал видео, в котором он откровенно рассказал о проблеме.

Винисиус подвергся нападкам со стороны испанских СМИ из-за того, как он празднует голы. «Перестань танцевать как обезьяна» и «возьми свою самбу обратно в Бразилию» — вот что было сказано на шоу ведущим.

Чем все закончилось? Ведущий шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль извинился за сравнение с обезьяной вингера «Реала» Винисиуса.

На прошлой неделе президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире программы осудил бразильца за празднования голов танцами.

«В Испании выражение «не веди себя как обезьяна» означает «перестань вести себя как дурак».

Педро Браво извинился, и я тоже делаю это. Если вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы черный и вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы белый и считаете, что данное выражение было чрезмерным, я приношу извинения.

Высказывания Браво могли быть неуместными и неприемлемыми, но они определенно не расистские», – сказал Педрероль.

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