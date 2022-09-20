«Атлетико» будет банить болельщиков, которые пели расистские кричалки о Винисиусе. Главные тезисы из заявления клуба

«Атлетико» сделал официальное заявление относительно поведения своих болельщиков перед матчем с «Реалом» в воскресенье.

Вот основные тезисы.

1. «Атлетико» решительно осуждает расистские кричалки, которые их болельщики пели за пределами стадиона.

2. Клуб связался с властями, чтобы помочь им идентифицировать этих людей. Им будет запрещен вход на стадион.

3. «Атлетико» «не остановится», пока эти фанаты не будут исключены, поскольку клуб считает такое поведение абсолютно неприемлемым.