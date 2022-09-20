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«Атлетико» будет банить болельщиков, которые пели расистские кричалки о Винисиусе. Главные тезисы из заявления клуба

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«Атлетико» сделал официальное заявление относительно поведения своих болельщиков перед матчем с «Реалом» в воскресенье.

Вот основные тезисы.

1. «Атлетико» решительно осуждает расистские кричалки, которые их болельщики пели за пределами стадиона.

2. Клуб связался с властями, чтобы помочь им идентифицировать этих людей. Им будет запрещен вход на стадион.

3. «Атлетико» «не остановится», пока эти фанаты не будут исключены, поскольку клуб считает такое поведение абсолютно неприемлемым.

Важно, чтобы клуб предпринял какие-то действия, а не просто сделал публичное заявление, а потом ничего не предпринимал.

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