«Отличная работа, идиот!». Кому адресовал эти слова Феде Вальверде во время мадридского дерби?

«Реал» выиграл 2:1, а один из голов как раз забил уругваец.

«Хорошая работа, идиот!», — сказал Федерико Вальверде Марио Эрмосо после того, как тот получил красную карточку на последних минутах мадридского дерби.

Защитник «Атлетико» толкнул Дани Себальоса в штрафной, когда его команда подавала угловой, получил вторую желтую и лишил свою команду шансов сравнять счет.

После игры Дани Карвахаль сказал, что этот эпизод очень помог «Реалу» удержать преимущество, так как улаживание конфликта привело к потере большого количества времени.