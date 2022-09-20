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«Отличная работа, идиот!». Кому адресовал эти слова Феде Вальверде во время мадридского дерби?

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«Реал» выиграл 2:1, а один из голов как раз забил уругваец.

«Хорошая работа, идиот!», — сказал Федерико Вальверде Марио Эрмосо после того, как тот получил красную карточку на последних минутах мадридского дерби.

Защитник «Атлетико» толкнул Дани Себальоса в штрафной, когда его команда подавала угловой, получил вторую желтую и лишил свою команду шансов сравнять счет.

Выяснилось: что Вальверде сказал Эрмосо после того, как его удалили

После игры Дани Карвахаль сказал, что этот эпизод очень помог «Реалу» удержать преимущество, так как улаживание конфликта привело к потере большого количества времени.

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