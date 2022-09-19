В трансляцию попала блестящая реакция Куртуа на оскорбления фанатов «Атлетико»

Тибо Куртуа провел мастер-класс по общению с хейтерами.

Бельгийца освистывали на протяжении всего мадридского дерби. Дело в том, что Тибо был в аренде в «Атлетико» с 2011 по 2014 год, а четыре года спустя подписал контракт с «Реалом».

Куртуа стоял прямо перед фан-сектором «матрасников», когда услышал, как некоторые болельщики провоцируют его:

«Эй, эй! Куртуа, стяжатель! Посмотри на меня еще разок!»

Сперва Куртуа просто улыбнулся.

А затем Тибо показал на свое тату, символизирующее победу «Реала» в Лиге чемпионов в 2022 году.

Вот как татуировка выглядит вблизи:

Получилось очень тонко и символично. Напомните, сколько у «Атлетико» трофеев Лиги чемпионов?