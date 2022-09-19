После мадридского дерби футболка Вальверде была в крови! Фанаты «Реала» бесконечно уважают Феде

«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби, в этом «сливочным» помог Федерико Вальверде, который в очередной раз провел великолепный матч. На 36-й минуте встречи уругваец забил.

Но в во втором тайме с Феде произошел неприятный эпизод: Вальверде повредил колено. На футболке уругвайца четко видны пятна крови, очевидно, полузащитнику пришлось многое отдать для победы:

Надо сказать, что кровь на футболке игрока появилась еще в первом тайме. Это отчетливо видно на фото празднования Вальверде своего гола.

Тем не менее фанаты «Реала» восхищаются боевым духом Федерико и, конечно, обвиняют футболистов Симеоне в слишком грубой игре.

Вот что болельщики пишут об этом:

💭 «Эти гребаные игроки «Атлетико» пытались убить всех наших футболистов».

💭 «Столкновение Вальверде с игроком «Атлетико» чертовски болезненное, я это знаю».

💭 «У меня сердце остановилось, когда я увидел, как он держится за колено».

💭 «Вальверде – воин».

💭 «Почему некоторые игроки относятся к футболу как к жестокому американскому футболу? Травмы могут разрушить карьеру любого!»

После столкновения Вальверде продолжил матч и в итоге провел на поле все 90 минут.

Поклонники «королевского клуба» могут быть спокойны: Феде в порядке и уже находится в расположении сборной Уругвая:

Спасибо, Федерико, за такую преданность игре, желаем здоровья!