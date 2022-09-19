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«Танцуй, где хочешь». Футболисты отреагировали на победу «Мадрида» в дерби

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Игроки «Мадрида» остались довольны результатом вчерашнего матча с «Атлетико» в Ла Лиге. «Сливочные» победили в дерби (2-1) и остаются единственной командой в топ-5 лиг Европы, выигравшей все матчи со старта сезона.

Родриго открыл счет на 18-й минуте встречи после передачи Орельена Тчуамени, Федерико Вальверде увеличил преимущество команды, после прострела Винисиуса – этот гол стал третьим для уругвайца в сезоне.

Марио Эрмосо подарил небольшую надежду хозяевам поля в концовке матча, но этого было недостаточно для победы.

Перед дерби было много разговоров в связи с расистскими комментариями президента ассоциации агентов Испании Педро Браво в адрес Винисиуса. Танец игрока после гола в матче с «Мальоркой» подвергся критике, но товарищи по «Мадриду» и сборной Бразилии встали на его защиту.

Мадридисты были рабы победе в дерби и поделились своими реакциями в Twitter.

Винисиус: «Танцуй, где хочешь, Родриго».

Карло Анчелотти: «Счастлив выиграть в дерби и продолжить нашу победную серию».

 

Родриго: «Танец белый и черный».

Лука Модрич: «Hala Madrid».

Тибо Куртуа: «Дерби наше! Горжусь командой! Мы смогли показать, кто мы есть – отличная победа».

 

Давид Алаба: «Мадрид» белый! Вперед».

 «Реал Мадрид» остается лидером Ла Лиги перед международным перерывом, на два очка опережая «Барселону».

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