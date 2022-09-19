Родриго доказывает, что готов стать постоянным игроком основы «Мадрида»

Родриго сделал новый качественный шаг вперед в «Мадриде», пока Карим Бензема восстанавливался после травмы. Француз повредил колено в матче с «Селтиком» 6 сентября, и болельщики забеспокоились о том, кто сможет его заманить.

Изначально роль дублера досталась Азару, но Родриго понадобилось меньше недели, чтобы взять эти функции на себя. С тех пор, как Карим получил травму, бразилец провел три матча в основе «Мадрида» (против «Мальорки», «Лейпцига» и «Атлетико»), отметившись двумя голами и одним ассистом. Игра Родриго в дерби в очередной раз стала доказательством того, что он готов к роли основного игрока «Реала».

Казалось, что между Родриго и Феде Вальверде есть конкуренция за место крайнего правого в стартовом составе, но сейчас их связка стала спасительной в атаке для Карло Анчелотти.