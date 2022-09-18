10 матчей - 6 побед: как Куртуа играет против «Атлетико»

Бельгийский голкипер, который в свое время провел три сезона на правах аренды в «Атлетико», имеет безупречный послужной список в матчах с «красно-белыми». Он сыграл против своей бывшей команды 10 матчей, выиграв 6 из них и сыграв 4 вничью. Вратарь «Мадрида» находится в отличной форме и выстроил практически непреодолимую стену в Лиге Чемпионов.

Удача была на стороне Куртуа в матчах с его бывшей командой, поскольку с момента своего прихода на «Бернабеу» он не участвовал в двух поражениях «сливочных» от соседей. Так, в матче за Суперкубок Европы 2018/19, спустя всего несколько недель после заключения контракта с «Мадридом», Хулен Лопетеги не включил Тибо в заявку, и все четыре гола от «Атлетико» пропустил Кейлор Навас.

В прошлом сезоне «Мадрид» также потерпел поражение в дерби. Это произошло 8 мая, на «Ванда Метрополитано», сразу после завоевания 35-го титула Ла Лиги. Тогда Карло Анчелотти позволил своему основному составу перевести дух в преддверии финала Лиги Чемпионов. Место в воротах занял Андрей Лунин и пропустил с пенальти от Карраско, который и принес «красно-белым» заветные три очка.

Куртуа сыграл свои первые два матча против «Атлетико» в Лиге Чемпионов 2017/18 в составе «Челси», два матча на групповом этапе, которые закончились победой англичан на «Висенте Кальдерон» и ничьей в Лондоне. Уже на «Бернабеу», в свой первый год в составе «сливочных», Куртуа дважды встретился с «красно-белыми» в Ла Лиге (победа и ничья) и трижды в сезоне 2019/20, не проиграв ни в Ла Лиге, ни в финале Суперкубка Испании, который «Мадрид» выиграл 4-1 в серии послематчевых пенальти, включая сэйв бельгийца после удара Томаса Парти. В сезоне 2020/21 снова победа «Мадрида» и ничья, и еще одна победа в матче первого круга Ла Лиги 2021/22. В итоге шесть побед и четыре ничьи, при этом всего четыре пропущенных гола и целых шесть «сухих матчей» для Куртуа.

Однако Куртуа знает, что «Атлетико» – сложный соперник, ведь именно бельгиец стоял в воротах «Мадрида» 27 июля 2019 года, в день знаменитой победы «красно-белых» со счетом 3-7 в матче Международного Кубка Чемпионов. Несмотря на товарищеский характер встречи, вратарь «Мадрида» не забывает, что пропустил первые пять голов от «Атлетико» в катастрофический для «сливочных» день.

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