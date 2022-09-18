Облак восстанавливается к дерби: новости команд и вероятные составы на матч «Реал» – «Атлетико»

18 сентября «Реал» сыграет с «Атлетико».

Новости команд

"Реал"

Карло Анчелотти уже назвал состав на игру. Карим Бензема травмирован, а Эдер Милитао возвращается после повреждения.

"Атлетико"

Ян Облак пропустил две предыдущие игры из-за травмы. Тем не менее, он тренировался с командой в субботу, и Диего Симеоне подтвердил, что он будет готов.

С другой стороны, ожидается, что такие игроки, как Стефан Савич, Хосе Хименес, Тома Лемар и Серхио Регилон, сыграть не смогут.

Возможные составы

Реал: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Тчуамени, Модрич, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.