Облак восстанавливается к дерби: новости команд и вероятные составы на матч «Реал» – «Атлетико»

18 сентября «Реал» сыграет с «Атлетико».
Новости команд
"Реал"
Карло Анчелотти уже назвал состав на игру. Карим Бензема травмирован, а Эдер Милитао возвращается после повреждения.
"Атлетико"
Ян Облак пропустил две предыдущие игры из-за травмы. Тем не менее, он тренировался с командой в субботу, и Диего Симеоне подтвердил, что он будет готов.
С другой стороны, ожидается, что такие игроки, как Стефан Савич, Хосе Хименес, Тома Лемар и Серхио Регилон, сыграть не смогут.
Возможные составы
Реал: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Тчуамени, Модрич, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.
Атлетико: Облак; Молина, Фелипе, Витцель, Рейнильдо, Сауль; Кондогбиа, Коке, Корреа; Кунья, Жоао Феликс.
Комментарии