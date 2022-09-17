С Милитао, но без Бензема. Заявка Карло Анчелотти на дерби

Карло Анчелотти определился с заявкой на дерби. Главной новостью стало возвращение Эдера Милитао после травмы в матче с «Селтиком» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Анчелотти подтвердил во время пресс-конференции, что пока не знает, выпустит ли он Милитао с первых минут, или бразилец начнет матч на скамейке.

Карим Бензема и Лукас Васкес продолжают восстанавливаться и вернутся на поле уже после международного перерыва. Скорее всего, мы их увидим 2 октября в матче «Мадрида» с «Осасуной».

Вот заявка Карло Анчелотти на дерби с «Атлетико»:

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