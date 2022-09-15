Куртуа и Вальверде среди лучших. Оценки «Мадрида» за матч с «Лейпцигом»

«Реал Мадрид» обыграл «Лейпциг» на «Сантьяго Бернабеу» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча получилась не самой яркой: казалось, что только начиная с 70-й минуты хозяева поля активно включились в игру.

Счет в матче был открыт на 80-й минуте: Винисиус на левом фланге ушел от соперника, сместился в центр, сделал передачу на Родриго, тот хитро пропустил мяч между ног, а Вальверде остался один на правом фланге, улучшил позицию и точно пробил в дальний угол.

Уже в добавленное время преимущество «Мадрида» увеличил Марко Асенсио. После фола Шлагера на Ферлане Менди «сливочные» разыграли стандарт: Тони Кроос аккуратно выкатил мяч под удар Асенсио, который в касание великолепно попал в дальний угол ворот.

«Реал Мадрид» лидирует в группе F, набрав 6 очков. В следующем туре команда Карло Анчелотти примет «Шахтер» на «Бернабеу».

По версии SofaScore лучшим в матче был Тибо Куртуа, высокие оценки также получили Феде Вальверде, Дани Карвахаль и Марко Асенсио.

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