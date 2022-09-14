«Лучший полузащитник всех времен». Болельщики поздравляют Модрича с новым достижением

Лука Модрич поставил еще один потрясающий рекорд: 37-летний хорват стал самым возрастным полевым игроком «Реала» в ЛЧ со времен Ференца Пушкаша. В ноябре 1965 года венгр сыграл против «Килмарнока» в возрасте 38 лет и 229 дней.

Модрич – легенда «Мадрида»: сегодняшний матч с «Лейпцигом» стал 101 для Луки в Лиге чемпионов в составе Королевского клуба.

Болельщики «Реала» радуются за хорвата в Twitter.

@privwerrax : «Лучший полузащитник всех времен».

@aliyuhaidarma : «Продолжайте говорить, что Хави и Иньеста лучше Модрича».

@Evaart_23 : «Сотворение легенды».

@SimzzyJay : «Модрич может и маленький, но играет по-крупному и играет блестяще – гениальный футболист».