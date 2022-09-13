Суперкомпьютер назвал победителя матча «Реал» – «РБ Лейпциг»

Шансы «Реала» на победу позволяют ждать разгрома немецкого клуба.

В первом туре «Реал» уверенно обыграл на выезде «Селтик» со счетом 3:0, а «Ред Булл» проиграл на своем поле донецкому «Шахтеру» 1:4. Разгром от украинского клуба стоил работы экс-главному тренеру «Спартака» – после поражения он был отправлен в отставку.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight уверен в победе «Реала» – он оценивает ее вероятность в 56%. У «Лейпцига» только 22% шансов на победу, такая же вероятность ничьей в матче.

Другой суперкомпьютер – SuperJohn высчитал точный результат матча – 3:1 в пользу команды Анчелотти. «Реал» уверенно стартовал в чемпионате Испании с 5 побед подряд и очередной успех в домашнем матче с немецким клубом кажется весьма вероятным исходом.

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