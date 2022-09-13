«Матч не закончен, пока Роналду так не решит». Вспомните главные камбэки в исполнении Криштиану?

На протяжении всей своей карьеры португалец творил магию, о которой многие стали забывать.

Сейчас Роналду переживает не лучший этап своей карьеры. Ему уже 37 лет, и несмотря на великолепную физическую форму, результативность его заметно упала. Усугубил проблему и скандал в межсезонье, когда португалец не приезжал на сборы «МЮ» и требовал трансфера в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Но это не отменяет величия вингера. Его камбэки – отдельная история, заслуживающая уважения к португальцу.

Вспомните поединки, которые Роналду вытаскивал в одиночку? Свои версии оставляйте в комментариях.