Винисиус не попал даже в число 23 лучших игроков FIFA 23, но лучший футболист в игре – из «Реала»

Опубликованы официальные рейтинги игроков накануне релиза футбольного симулятора.

Лучшим футболистом в игре теперь стал Карим Бензема – француза повысили сразу на 2 пункта. Другие представители «галактикос» Тибо Куртуа и тони Кроос заняли 6-е и 21-е места соответственно. А вот Винисисус каким-то чудесным образом в число лучших 23-х не попал – авто победного гола в финале Лиги чемпионов и один из лучших игроков прошлого сезона, между прочим.

Рейтинги Месси и Левандовского понизили, но они остались ведущими игроками планеты. К ним присоединились Мбаппе и де Брюйне. Криштиану Роналду опустился до рейтинга 90, но не выпал из десятки лучших футболистов мира.

Топ-10 игроков в FIFA 23

1. Карим Бензема («Реал») – 91

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 91

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 91

4. Кевин де Брюйне («МС») – 91

5. Лионель Месси («ПСЖ») – 91

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 90

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 90

8. Криштиану Роналду («МЮ») – 90

9. Тибо Куртуа («Реал») – 90

10. Мануэль Нойер («Бавария») – 90