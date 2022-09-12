Маурицио Мариани назначен главным арбитром матча «Реал Мадрид» - «Лейпциг»

Итальянский арбитр Маурицио Мариани рассудит матч Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Лейпцигом», который состоится 14 сентября на «Сантьяго Бернабеу». За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати.

40-летний Маурицио Мариани никогда не работал на матчах «Мадрида» или «Лейпцига». Для него этот сезон – дебютный в Лиге чемпионов. Мариани уже судил несколько встреч в Лиге Европы и в Лиге Конференций, а также матчи сборных, в том числе на Кубке арабских наций в прошлом году.

Свой путь в Лиге чемпионов Мариани начал с противостояния «Маккаби Хайфа» - «Лимассол» (4-0).

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