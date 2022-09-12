Говорит Мадрид
Блог

Маурицио Мариани назначен главным арбитром матча «Реал Мадрид» - «Лейпциг»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

Итальянский арбитр Маурицио Мариани рассудит матч Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Лейпцигом», который состоится 14 сентября на «Сантьяго Бернабеу». За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати.

40-летний Маурицио Мариани никогда не работал на матчах «Мадрида» или «Лейпцига». Для него этот сезон – дебютный в Лиге чемпионов. Мариани уже судил несколько встреч в Лиге Европы и в Лиге Конференций, а также матчи сборных, в том числе на Кубке арабских наций в прошлом году.

Свой путь в Лиге чемпионов Мариани начал с противостояния «Маккаби Хайфа» - «Лимассол» (4-0).

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные