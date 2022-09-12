📹«Реал Мадрид» официально представил третий комплект формы

Хотя «Мадрид» уже играл в третьем комплекте формы против «Сельты» в августе во втором туре Ла Лиги, официальная презентация состоялась только сейчас.

Основной цвет третьей формы – черный, а ее дизайн – дань уважения трансформации стадиона «Сантьяго Бернабеу». V-образный вырез, лого спонсора, полоски на плечах выполнены в лаймовом цвете, а принт на футболке, вдохновленный линиями крыши стадиона – в цвете металлик.

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