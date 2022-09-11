«Никогда не знаешь, как долго ты продержишься в этом клубе»: Модрич рассказал о своем секрете, распорядке дня и таланте

Лука Модрич дал интервью для клубного канала по случаю своего 37-летия. Хорватский полузащитник проанализировал удачное начало сезона для Королевского клуба и рассказал о своей отличной форме:

«Меня всегда спрашивают, в чем мой секрет, но я не знаю, что вам сказать. Это что-то естественное. Я живу благодаря футболу и для футбола почти 24 часа в сутки. Думаю, это очень важно».

«Я люблю то, что делаю, и наслаждаюсь своей профессией в полной мере, никогда не знаешь, как долго ты продержишься на этом уровне и в этом клубе, который требует так много. Я просто стараюсь получать удовольствие от тренировок и игр. Все это помогает быть в хорошей форме с годами».

О таланте

«Я очень благодарен за то, что Бог дал мне талант, но все равно нужно много работать и полностью посвятить себя тому, что ты делаешь, своей профессии. Талант без тяжелой работы не приносит результата. Чтобы быть успешным в своей профессии, нужно много работать и делать это хорошо».

О своем ежедневном распорядке дня

«Ну, сегодня я приехал на час с четвертью раньше и обычно завтракаю здесь. Я работаю с физиотерапевтами, а затем тренируюсь. После, в зависимости от того, как я себя чувствую, я остаюсь, чтобы еще поработать с физиотерапевтами. Затем я иду домой, чтобы провести время с семьей и детьми. Я забираю их из школы, и так проходят большинство моих дней».

О центре полузащиты

«Мы очень хорошо начали этот год, и у нас сильная команда. В полузащите мы потеряли важного игрока, Каземиро, но у нас есть много других хороших игроков, которые заменят его и сделают хорошую работу. Чуамени очень хорошо адаптировался. Это второй год Камавинги в «Мадриде», и первый год он провел отлично».

«Кроос здесь уже долгое время. Вальверде также отлично справляется со своими обязанностями на любой позиции. Себальос очень помогает команде. Мы хорошо оснащены на этой позиции».

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