Родриго - лучший. Оценки игрокам «Реала» за разгром «Мальорки»

"Реал" спокойно разгромил дома "Мальорку" в матче Ла Лиги.

По мнению WhoScored, лучшим был Родриго. У него гол+пас и оценка 9,6!

Жуниор получил оценку 8,7. Бразилец сегодня забил один гол. У Вальверде гол и 7,9. Рюдигер также отличился голом (7,1).

Эден Азар вышел на замену во втором тайме, но ничем не запомнился - 6,4.

Почти аналогичная ситуация с оценками от SofaScore. Единственное - более высокая Лукаса Васкеса и Ферлана Менди.

«Реал» выиграл все 7 матчей на старте сезона!

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