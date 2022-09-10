Сыграет ли Бензема в дерби? Вы спрашивали - Карло Анчелотти ответил

В «Мадриде» не уточняют, как долго будет отсутствовать Карим Бензема – все зависит от его восстановления.

На прошедшей сегодня пресс-конференции Карло Анчелотти был задан вопрос, успеет ли Карим подготовится к дерби с «Атлетико» на следующей неделе.

«Мы не будем форсировать возвращение Бензема. Он точно не сыграет с «Лейпцигом», а относительно дерби – посмотрим», - ответил итальянский специалист.

«Если Бензема не выйдет против «Атлетико», то он точно не поедет в расположение сборной Франции во время международного перерыва».

Ранее сообщалось, что Карим вернется к дерби, однако теперь ходят разговоры о том, что футболист появится на поле только в октябре – после перерыва на матчи сборных.

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