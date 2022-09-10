Без Бензема и Милитао, но с Куртуа. Заявка «Мадрида» на матч с «Мальоркой»

«Реал Мадрид» опубликовал заявку на завтрашний матч Ла Лиги с «Мальоркой» на «Бернабеу». Как и ожидалось, травмированные Карим Бензема и Эдер Милитао остались вне игры.

Французский нападающий получил травму полусухожильной мышцы и перегрузку четырехглавой мышцы правого бедра на «Селтик Парк», у бразильца мышечная травмой задней поверхности бедра, и он будет отдыхать до матча с «Лейпцигом», который состоится в следующую среду. В заявку из-за проблем с мышцами также не попал Альваро Одриосола.

Тибо Куруа восстановился после проблемы с коленом, которая не позволила ему принять участие в двух тренировках в Вальдебебас.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Мальоркой»:

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