Милитао подает в суд на бывшую девушку за клевету в соц.сетях

Расставание Эдера Милитао и Каролины Лимы неожиданно получилось громким. Пара была вместе год, и за несколько дней до рождения дочери модель удивила подписчиков в социальных сетях новостью о разрыве отношений с защитником «Мадрида».

«Мы приняли верное решение завершить наши отношения. Нас всегда будет связывать Сесилия – она приоритет для нас», - написала Лима.

По словам бразильянки и судя по публикациям в социальных сетях, Эдер был рядом с ней на протяжении всего периода беременности, и их расставание казалось более-менее дружеским. Неизвестно, что думает обо всем этом Милитао, поскольку он осмотрительно обошелся без комментариев, ограничившись удалением из социальных сетей фото и видео со своей бывшей девушкой.

Теперь выясняется, что все не так и радужно: Эдер принял решение подать на Каролину в суд за клевету, об этом сообщило издание UOL Esporte. Футболист заявил бы, что подвергается постоянным преследованиям — оскорблениям и словесным нападкам — со стороны подписчиков модели, якобы спровоцированных ею.

«Милитао страдает от оскорблений в социальных сетях», - подтвердил UOL Esporte адвокат футболиста.

«Каролина Лима использует свои социальные сети, чтобы направлять агрессию на нашего клиента. Она делится публикациями с единственной целью – очернить образ Эдера».

Согласно вышеупомянутым СМИ, Милитао просит Каролину о финансовой компенсации за все комментарии, полученные с тех пор, как они разорвали отношения. Футболист «Мадрида» рассчитывает получить от своей бывшей 45 000 бразильских реалов (около 8 600 евро).

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