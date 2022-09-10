«Я живу футболом 24/7». Лука Модрич раскрывает секрет своей молодости

Вчера Луке Модричу исполнилось 37 лет, легендарный полузащитник «Мадрида» дал короткое интервью телевидению клуба.

Раз всем так интересно, Лука поделился секретом своей молодости.

«Люди всегда спрашивают меня, в чем секрет, но я на самом деле не знаю, что сказать. Все происходит естественным образом – я живу футболом 24/7 – это очень важно».

«Я люблю то, что делаю, наслаждаюсь своей работой, как никогда раньше: я понимаю, что уже в непростом возрасте для футболиста, никогда не знаешь, сколько ты сможешь играть на высоком уровне».

«Я благодарю бога за талант, который он мне дал, но нужно посвящать себя своему делу. Талант без труда ничего не значит. Нужно много работать, чтобы быть успешным», - заявил хорват.

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