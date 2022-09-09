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Forbes: «Реал» признан самым дорогим футбольным клубом мира

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«Реал Мадрид» возглавил обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

«Королевский клуб» оценивается изданием в 5,1 миллиард долларов, что на 350 миллионов больше, чем в прошлом году, а значит, стоимость чемпиона Испании выросла на восемь процентов.

Принципиальный соперник «Реала», «Барселона», занимает второе место в рейтинге, стоимость каталонцев всего на 100 миллионов долларов меньше, чем стоимость «сливочных».

Интересно, что ни «Манчестер Сити» (4,25 млрд долларов), ни «ПСЖ» (3,3 млрд долларов) не попали в топ-5 рейтинга, хотя они, в отличие от команд Ла Лиги, принадлежат шейхам, а не членам клуба. 

Взгляните на десятку самых дорогих футбольных клубов мира по версии издания Forbes:

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