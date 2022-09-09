«Реал Мадрид» и Nivea продлили спонсорское соглашение до 2025 года

«Реал Мадрид» продлил соглашение с одним из своих главных спонсоров: клуб и Nivea продолжат сотрудничество до 2025 года. Таким образом, марка уходовой косметики уже 10 лет является партнером действующего чемпиона Европы.

Мужская линейка Nivea будет представлена «Мадридом» в более чем 70 странах мира. Бренд косметики, как глобального спонсора клуба, опережают только Adidas и Emirates, Nivea на равных правах в «Мадриде» с такими марками как BMW, Mahou Abbott, EA Sports, Easymarket, Palladium, Cantabria Labs, Therabody, Adobe, Cisco, Daktronics и Zegna – последние четыре бренда подписали соглашение с клубом в этом году.

Директор по межинституциональным отношениям «Мадрида» Эмилио Бутрагеньо заявил: «Мы хотим дальнейшего процветания нашего сотрудничества в ближайшие несколько сезонов».

Президент Nivea Грита Лобсак поддержала Бутрагеньо: «В будущем мы применим диджитал подход, чтобы развивать новые каналы и учиться друг у друга».

Спонсорские контракты принесли «Мадриду» 278 млн евро в сезоне 2020/21.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!