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«Реал» официально подтвердил травму Бензема и назвал сроки возвращения француза на поле

Карим Бензема Карим Бензема
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Легким испугом обойтись не удалось.

 «Реал» официально подтвердил, что Карим Бензема получил травму полусухожильной мышцы и перегрузку четырехглавой мышцы правого бедра.

Клуб не называет ожидаемую дату возвращения Бензема и говорит, что это будет зависеть от его выздоровления.

В сообщении говорится, что француз будет отсутствовать в течение 7-10 дней. Таким образом, матчи с «Мальоркой» и «РБ Лейпциг» Карим будет вынужден пропустить.

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