«Реал» официально подтвердил травму Бензема и назвал сроки возвращения француза на поле

Легким испугом обойтись не удалось.

«Реал» официально подтвердил, что Карим Бензема получил травму полусухожильной мышцы и перегрузку четырехглавой мышцы правого бедра.

Клуб не называет ожидаемую дату возвращения Бензема и говорит, что это будет зависеть от его выздоровления.

В сообщении говорится, что француз будет отсутствовать в течение 7-10 дней. Таким образом, матчи с «Мальоркой» и «РБ Лейпциг» Карим будет вынужден пропустить.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!