«Реал» потерял из-за травм Бензема и Милитао. Собираем возможный состав на матч с «Мальоркой»

Случилось то, чего все боялись – выбыл лучший игрок команды.

Судя по информации из клуба, «Реал» будет вынужден сыграть без Карима Бензема и Эдера Милитао в матче против «Мальорки» в субботу в очередном туре Ла Лиги.

Вот самый сильный состав, который мог выставить Карло Анчелотти в нынешней ситуации.

Куртуа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Модрич, Тчуамени, Кроос; Вальверде, Азар, Винисиус.

Наверное, имеет смысл дать шанс Эдуардо Камавинге и Родриго, которые играли меньше остальных и физически более свежи.

Свои варианты состава без Карима можете написать в комментариях.