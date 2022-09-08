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«Реал» потерял из-за травм Бензема и Милитао. Собираем возможный состав на матч с «Мальоркой»

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Случилось то, чего все боялись – выбыл лучший игрок команды.

Судя по информации из клуба, «Реал» будет вынужден сыграть без Карима Бензема и Эдера Милитао в матче против «Мальорки» в субботу в очередном туре Ла Лиги.

Вот самый сильный состав, который мог выставить Карло Анчелотти в нынешней ситуации.

Куртуа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Модрич, Тчуамени, Кроос; Вальверде, Азар, Винисиус.

 Наверное, имеет смысл дать шанс Эдуардо Камавинге и Родриго, которые играли меньше остальных и физически более свежи.

Свои варианты состава без Карима можете написать в комментариях.

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