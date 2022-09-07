Вальверде уже повторил свой прошлогодний результат: тогда Феде понадобилось 46 матчей, а теперь - 6

Феде Вальверде окончательно зафиксировал за собой место в основном составе «Мадрида», став одним из ключевых игроков Карло Анчелотти. Итальянский специалист раскрыл в уругвайце атакующий потенциал и выпускал его с первых минут в пяти из шести официальных матчах со старта сезона.

На правом фланге атаки Феде смог проложить себе путь в основу, что подтвердилось в финале Лиги чемпионов в Париже. В этом сезоне Вальверде снова выходит на поле в ЛЧ со стартовым свистком: в первом матче он сделал результативную передачу на Винисиуса, который открыл счет против «Селтика». Это уже второй ассист уругвайца с начала сезона.

За шесть матчей Вальверде уже повторил свой результат прошлого года: сделал две результативные передачи и забил гол - присутствие Феде в атаке с каждым разом все ощутимее.

По данным Opta за матч с «Селтиком», Феде Вальверде – лидер по количеству точных пасов в последней трети поля (29), а также по количеству навесов (4) и созданию опасных моментов (3 – как у Азара и Карвахаля).

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