Можно выдыхать: травма Бензема оказалась несерьезной

Вчера вечером во время матча между «Мадридом» и «Селтиком» Карим Бензема напугал болельщиков, когда покинул поле спустя 30 минут игры из-за болей в правом колене. Сегодня футболист прошел медицинское обследование, которое показало, что серьезная травма исключена – мениск не поврежден. По данным медицинского штаба клуба, ситуация француза не выглядит критичной.

По итогам обследования у Бензема выявили бурсит коленного сустава (воспаление анатомических сумок колена – прим. Sports.ru), сообщает As. Футболист пропустит от 7 до 10 дней.

Игрок точно пропустит два ближайших матча − против «Мальорки» и «Лейпцига», но при этом может вернуться к мадридскому дерби, которое назначено на 18 сентября.

Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!