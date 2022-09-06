Модрич забил «Селтику» своей коронной «тривеллой». Он уже делал это в прошлом сезоне в игре с «Челси»

Лука Модрич в своем сотом матче в ЛЧ за "Реал" показал нереальную красоту.

Убрал защитника на замахе:

Другой защитник не смог выбить мяч:

И Лука пробил "тривеллой":

Модрич – настоящий король этого приема. Делал это и на Евро против Шотландии, и в прошлом сезоне в игре с "Челси". Тогда он вырезал внешней стороной стопы на Родриго – бразилец забил и перевел игру в экстра-тайм.

Рио Фердинанд был в восторге: «Из-за передачи Луки Модрича я потерял голос. Это незаконно. Я закричал: «Лука, Мука или как его там». Он феномен».

Партнерам тоже понравилось – вот слова юного Эдуардо Камавинга: «Модрич великолепен. Он делает такие передачи внешней стороной стопы, уф… если бы я попробовал это повторить, то сломал бы себе ноги».

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